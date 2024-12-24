استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: عيار 21 عند 3760 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية تداولات الصاغة، حيث حافظ الذهب على قيمته بعد آخر ارتفاع له في مساء أمس الاثنين.

سجل سعر الذهب عيار 21 استقرارًا عند 3760 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى الارتفاع الذي حققه في اليوم السابق.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: سجل الذهب عيار 24 اليوم 4297 جنيهًا للجرام، محافظًا على آخر ارتفاع له.

سعر الذهب عيار 21: سجل الذهب عيار 21 استقرارًا عند 3760 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي شهدته أسواق الذهب في المساء السابق.

سعر الذهب عيار 18: حافظ الذهب عيار 18 على استقراره، مسجلًا 3222 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب 30080 جنيهًا اليوم، ليحافظ على مستوى ارتفاعه الأخير.

أسعار الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب للأوقية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 نحو 2615 دولارًا، ما يعكس استقرارًا في الأسواق العالمية للذهب.