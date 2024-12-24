انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بالتزامن مع اقتراب موسم عمرة رجب

الاقتصاد
الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الريال بنحو قرش واحد في البيع داخل البنك الأهلي وبعض البنوك الأخرى. 

يأتي هذا التراجع في وقت قريب من بدء موسم عمرة رجب، الذي عادةً ما يشهد زيادة في الطلب على العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

  • في البنك الأهلي:
    • سعر الشراء: 13.55 جنيه.
    • سعر البيع: 13.60 جنيه.
  • في بنك مصر:
    • سعر الشراء: 13.55 جنيه.
    • سعر البيع: 13.60 جنيه.
  • في بنك الإسكندرية:
    • سعر الشراء: 13.57 جنيه.
    • سعر البيع: 13.61 جنيه.
  • في البنك التجاري الدولي:
    • سعر الشراء: 13.58 جنيه.
    • سعر البيع: 13.61 جنيه.

أثر انخفاض الريال السعودي

تزامن انخفاض سعر الريال السعودي مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، حيث كسر الدولار حاجز 51 جنيهًا في البنك الأهلي، مما يعكس تحركات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصري.

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