تكثيف حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بمركز ديروط فى أسيوط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة ديروط حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع الجيش وشارع الجمهورية وقناطر ديروط وشارع بورسعيد وتقسيم أبوجبل وشارع عباس وميدان المحطة بالمدينة لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة والتنبيه بعدم إعاقته الطريق وتيسير الحركة المرورية واسفرت الحملة على ضبط المشغولات التي تعوق حركة سير المارة بالطريق وإعادة الانضباط للشارع وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومشاركة مسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز

وأشار المحافظ إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين