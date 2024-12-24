الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية دقيقة في سوريا تُسفر عن مقتل وإصابة عناصر من داعش

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، عن تنفيذ ضربة جوية دقيقة في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" وإصابة آخر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان رسمي إن الغارة استهدفت محافظة دير الزور، أمس الاثنين، حيث كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة.

وأوضحت القيادة أن المنطقة المستهدفة كانت في السابق تحت سيطرة النظام السوري والقوات الروسية.

وأضافت "سنتكوم" أن هذه الضربة تأتي في إطار التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لتعطيل وإضعاف جهود تنظيم "داعش" في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين، بما في ذلك القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تدوينة عبر منصة "إكس" أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة من تجار السلاح، حيث استهدفت طائرة مسيرة أمريكية شاحنة محملة بالذخيرة في ريف دير الزور.

تأتي هذه الضربة الجوية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي.