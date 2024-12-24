خبير سياحي: توقعات بارتفاع أعداد الوافدين إلى مصر خلال 2025 (فيديو)

توك شو
السياحة
السياحة

قال وليد البطوطي، خبير سياحي، إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

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وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة  "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.

وأشار، إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.

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