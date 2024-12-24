محافظ أسيوط: ضبط سيارة كسح تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة بني فيز بمركز صدفا

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز تمكنت من ضبط سيارة كسح تقوم بتفريغ حمولتها بترعة بني فيز وتم التحفظ علي السيارة المضبوطة داخل الوحدة المحليه لمركز ومدينة صدفا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتسليمها لمركز شرطة صدفا.

ومن جهته أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار وتكثيف حملات الرصد الميداني والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالترع أو أي مجرى مائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى إنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون مشددًا على أهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لتكون رسالة لكل من يتعدى على أي مجرى مائي بإلقاء المخلفات به موجهًا بتكثيف الحملات والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي مشيرًا إلى إنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين