وزارة الإسكان تكشف عن مد فترة التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5» حتى 15 يناير 2025

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل مد فترة التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5»، مشيرًا إلى أن الفترة التي كانت مخصصة لرفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي قد تم تمديدها حتى 15 يناير 2025.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أوضح خطاب أن هذه المهلة الجديدة مخصصة للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وأكد أن التمديد يتعلق فقط برفع المستندات على الموقع الإلكتروني، دون تمديد فترة شراء كراسة الشروط.

كما نبه خطاب إلى أن هناك عددًا من المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ودفعوا جدية الحجز لكنهم لم يتمكنوا من رفع مستنداتهم على الموقع بسبب مشكلات تقنية مثل نقص الأوراق أو مشاكل في التسجيل على النظام، مما قد يحرمهم من فرصة الحجز في حالة إغلاق باب التسجيل في الموعد المحدد.

وناشد المتحدث باسم وزارة الإسكان المواطنين بضرورة إتمام التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري كخطوة أساسية لضمان فرصة الحجز، مؤكدًا أن الاكتفاء بشراء كراسة الشروط ودفع المقدم لا يكفي لإتمام عملية التقديم.