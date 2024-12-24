استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بعد تخطيه حاجز الـ51 جنيهًا

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في اليوم السابق، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا.

فيما يلي أسعار الدولار وفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك:

سعر الدولار في بنك قناة السويس : سجل 51.03 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع.

: سجل 51.03 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد : سجل 51.03 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع.

: سجل 51.03 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي : سجل 51.01 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع.

: سجل 51.01 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر : سجل 51.01 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع.

: سجل 51.01 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : سجل 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

: سجل 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سجل 51.02 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع.

يأتي استقرار سعر الدولار في هذه البنوك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز حاجز الـ51 جنيهًا في بعض البنوك، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.