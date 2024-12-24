أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن لفودافون بعد الزيادة ديسمبر 2024

شهدت أسعار باقات الإنترنت وفودافون فليكس وكروت الشحن زيادة رسمية في الأسعار منذ بداية ديسمبر 2024، حيث أعلنت شركة فودافون مصر عن هذه الزيادة التي شملت جميع الفئات، بما في ذلك باقات الإنترنت الأرضي.

إليكم التفاصيل الكاملة حول الأسعار الجديدة.

أسعار باقات فودافون فليكس بعد الزيادة

باقة فودافون فليكس 30 : ارتفع سعرها ليصبح 40 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

: ارتفع سعرها ليصبح 40 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا. باقة فودافون فليكس 45 : بلغ سعرها 60 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

: بلغ سعرها 60 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا. باقة فودافون فليكس 70 : أصبحت 90 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

: أصبحت 90 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا. باقة فودافون فليكس 100: وصل سعرها إلى 130 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة:

كارت الشحن فئة 10 جنيه : أصبح 13 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

: أصبح 13 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه. كارت الشحن فئة 12.5 جنيه : أصبح 16.5 جنيه ويعطي رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

: أصبح 16.5 جنيه ويعطي رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه. كارت الشحن فئة 15 جنيه : أصبح 19.5 جنيه ويعطي رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.

: أصبح 19.5 جنيه ويعطي رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه. كارت الشحن فئة 20 جنيه : أصبح 26 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.

: أصبح 26 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه. كارت الشحن فئة 29 جنيه: أصبح 38 جنيهًا ويعطي رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة

تم تطبيق زيادات على باقات الإنترنت الأرضي، حيث تراوحت الزيادة من 239.4 جنيه إلى 2006 جنيهات، حسب حجم البيانات. إليكم أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة:

باقة سوبر 140 جيجابايت : 239.4 جنيه شهريًا.

: 239.4 جنيه شهريًا. باقة سوبر 200 جيجابايت : 330.6 جنيه شهريًا.

: 330.6 جنيه شهريًا. باقة سوبر 250 جيجابايت : 410.4 جنيه شهريًا.

: 410.4 جنيه شهريًا. باقة سوبر 400 جيجابايت : 649.8 جنيه شهريًا.

: 649.8 جنيه شهريًا. باقة سوبر 600 جيجابايت : 850 جنيهًا شهريًا.

: 850 جنيهًا شهريًا. باقة سوبر 1 تيرا بايت : 1550.4 جنيه شهريًا.

: 1550.4 جنيه شهريًا. باقة ميجا 250 جيجابايت : 604.2 جنيه شهريًا.

: 604.2 جنيه شهريًا. باقة ميجا 600 جيجابايت : 1185.6 جنيه شهريًا.

: 1185.6 جنيه شهريًا. باقة ميجا 1 تيرا بايت : 1778.4 جنيه شهريًا.

: 1778.4 جنيه شهريًا. باقة الترا 250 جيجابايت : 798 جنيهًا شهريًا.

: 798 جنيهًا شهريًا. باقة الترا 600 جيجابايت : 1402.2 جنيه شهريًا.

: 1402.2 جنيه شهريًا. باقة ماكس 1 تيرا بايت: 2006.4 جنيه شهريًا.

تُعد هذه الزيادة جزءًا من التعديلات التي أجرتها فودافون في أسعار خدماتها، مما دفع العملاء للبحث عن البدائل وأفضل العروض المتاحة لتلبية احتياجاتهم.