استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة استقرارًا بعد الارتفاع الأخير الذي سجلته الأسعار في الأيام السابقة، فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب:

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 : استقر عند 4297 جنيهًا للجرام .

: استقر عند . سعر الذهب عيار 21 : سجل 3760 جنيهًا للجرام .

: سجل . سعر الذهب عيار 18 : بلغ 3222 جنيهًا للجرام .

: بلغ . سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 30080 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

استقر سعر الذهب عالميًا في العقود الفورية عند 2615 دولارًا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت زيادة بقيمة متوسط 10 جنيهات للجرام خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس استقرارًا في الأسعار محليًا مع ثبات السعر العالمي.

تُعتبر هذه الأسعار مهمة للعديد من المستثمرين وأصحاب المصوغات الذهبية، حيث تعد مؤشرًا هامًا لأسواق الذهب في مصر والمنطقة.