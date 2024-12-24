خلال عام 2024.. زيادة عدد المصانع التي تم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر إلى 24 مصنعًا

محافظات
بوابة الفجر

 أعلن مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي بالأقصر، أنه تم تخصيص عدد 184 قطعة أرض بغرض إقامة مصانع من إجمالي عدد 349 قطعة تمثل النشاط الصناعي بالمنطقة.
ـ وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضي لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 86 مستثمر.
ـ تم تشغيل عدد 24 مصنعا فعليا تشمل إنتاج مواد غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء.
ـ وصل عدد  المصانع في مرحلة قيد التشغيل (تجهيز الماكينات وتركيبها) عدد 24 مصنعا.
ـ وصل عدد  المصانع في مرحلة الإنشاء عدد 39 مصنعا.
ـ جاري تنفيذ شبكة كهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لتشغيل عدد 15 مصنعا جاهز للتشغيل من إجمالي 45 مصنعا بهذه المرحلة.
ـ تم طرح عدد 20 قطعة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بالمنطقة الصناعية بالبغدادى لإقامة أنشطة غذائية وهندسية ومواد بناء.

يأتي الأعلان في إطار جهود محافظة الأقصر، لإبراز حصاد العمل في المنطقة الصناعية بالبغدادي لعام 2024، فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية فى مختلف المحافظات.

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