رفع 30 طن مخلفات من شوارع ساحل سليم فى أسيوط

أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف شوارع وميادين ساحل سليم والوحدات المحلية القروية ( العونة / الشامية / بويط ) وأسفرت الحملة عن رفع 30 طن من المخلفات خلال يوم واحد بواسطة المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات النقل التابعة للوحدة المحلية وتم تفريغ المخلفات بمصنع إعادة تدوير المخلفات ببنى غالب للإستفادة منها بإعادة تدويرها

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار هذه الحملات بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الإلتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها مؤكدًا على أهمية الإستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين.