رفع 30 طن مخلفات من شوارع ساحل سليم فى أسيوط

محافظات
جانب من الحملات
جانب من الحملات

أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف شوارع وميادين ساحل سليم والوحدات المحلية القروية ( العونة / الشامية / بويط ) وأسفرت الحملة عن رفع 30 طن من المخلفات خلال يوم واحد بواسطة المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات النقل التابعة للوحدة المحلية وتم تفريغ المخلفات بمصنع إعادة تدوير المخلفات ببنى غالب للإستفادة منها بإعادة تدويرها

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار هذه الحملات بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الإلتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها مؤكدًا على أهمية الإستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين.

اسيوط الثقيلة الحفاظ الحفاظ على التابعة التزام التنس التنسيق الحم الحمل الحملات الحملة الالتزام الب التابع الشوا ألش الاحياء الشامي الشوارع العو العون القا إلقاء القاء القمامة افة اعادة تدوير المخلفات القروي ورة

مواد متعلقة

تكثيف العمل لنهو أعمال الحفر والردم تجهيزًا لرصف طريق دير القصير فى أسيوط

محافظ أسيوط: ضبط سيارة كسح تلقي مخلفات الصرف الصحي بترعة بني فيز بمركز صدفا

محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية بحى شرق

محافظ أسيوط يوجه بتضافر الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية طلباتهم

محافظ أسيوط يفتتح روضة النصر الرسمية لغات بحي شرق

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فى ندوة للتوعية بأسيوط

مصرع سيدة وشاب إثر اصطدام قطار بهما بمزلقان المعلمين وديروط فى أسيوط

كسر في خط مياه 6 بوصة أمام معهد فؤاد الأول بأسيوط
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

برشلونة يدرس التعاقد مع منبوذ مانشستر يونايتد

خبير: إسرائيل تحولت إلى مصدر خطر كبير على جميع دول المنطقة (فيديو)

عاجل:- إسرائيل تعترف رسميًا باغتيال إسماعيل هنية في طهران

"مسحوق الكربون" ابتكار علمي جديد قد يغير مستقبل البشرية.. خبير يوضح التفاصيل

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في محافظة قنا

عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات

خبير سياحي: توقعات بارتفاع أعداد الوافدين إلى مصر خلال 2025 (فيديو)