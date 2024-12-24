بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفالية مشروع "الحضانة حياة" للأطفال حديثي الولادة

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، حضور احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والإحتفال بمرور عام على إفتتاح مشروع الصدقة الجارية "الحضانة حياة" للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين المجاني، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية، وتكريم عدد من القيادات المؤثرة في العمل التطوعي، وعدد من المتطوعين المتميزين، وتكريم فريق مشروع الصدقة الجارية "الحضانة حياة"، كما تضمنت الاحتفالية عقد لقاء حواري مفتوح مع نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، بحضور الدكتور أحمد محي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتور مصطفي حرزالله رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية العمل التطوعي الذي يعزز روح العطاء والانتماء للوطن وتزكية الجوانب الإنسانية والدينية وتوجيه طاقة الشباب في الخير والمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أهمية مبادرات المجتمع المدني إلى جانب الدور الحكومي في التخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

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