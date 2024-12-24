قبل مواجهة ريال مدريد.. فالنسيا يقترب من الإعلان عن اسم مدربه الجديد

حسم فالنسيا الإسباني ملف المدير الفني الذي سيتولى تدريب الفريق خلفًا للمدرب روبن باراخا، والذى رحل منذ أيام قليلة.

فالنسيا أنهى أتفاقه مع مدرب جديد لخلافة باراخا

وكان فالنسيا قد أعلن منذ أيام قليلة، فسخ التعاقد مع المدرب الإسباني روبن باراخا، بسبب المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

وكشفت تقارير صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الخفافيش أتموا الاتفاق مع الإسباني كارلوس كوربيران مدرب وست بروميتش الإنجليزي على تولي القيادة الفنية للفربق، خلفا لمواطنه روبن باراخا.

وأكدت التقارير، أن إدارة فالنسيا تواصلت إلى اتفاق مع وست بروميتش، يدفع بموجبه الخفافيش الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات المدير الفني الإسباني كارلوس كوربيران.

ويحتل فالنسيا المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الليجا الإسبانية، برصيد 12 نقطة، من 17 مباراة.

ويستعد الخفافيش لخوض مواجهة قوية أمام ريال مدريد، على أرضية ملعب ميستيا، يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

