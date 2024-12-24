"التعليم" تتيح رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي



اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابط لتحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي الحالي 2024،2025، على مستوى الجمهورية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق بداية يناير المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع والأنشطة و11 يناير للمواد الدراسية الأساسية حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونية وورقية للطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت المدرسى.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث بياناتهم https://moe-register.emis.gov.eg/