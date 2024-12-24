حقيقة سرقة طلاب مدارس بورسعيد بالإكراه

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن  من كشف حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليه، وتم تحديد صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى).

وبسؤاله قرر تناقله هذا الإدعاء من إحدى الصفحات (تم تحديد القائم عليها – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ) وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلبة وأولياء الأمور خوفًا من تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة وأنهما لم يشاهدا أى حالات سرقة بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طلاب بورسعيد سرقة بالاكراه

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