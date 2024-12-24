عاجل| السيسي يُصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن 54 محكوم من أبناء سيناء

توك شو
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء،وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

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ويأتي قرار الرئيس السيسي، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.

كما يأتي قرار الرئيس، في إطار اهتمامه بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكوم عليهم العفو الرئاسي جهود مكافحة الإرهاب فضائية إكسترا نيوز قرار الرئيس السيسي

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