إقبال كبير على سوق اليوم الواحد في الغربية

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة الغربية اليوم الثلاثاء إقبالًا شديدًا من المواطنين على المنتجات الغذائية المعروضة بأسعار مخفضة في سوق اليوم الواحد.

وقام الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، برفقة المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتفقد السوق والمنتجات المعروضة، ومتابعة الأسعار المخفضة ومدى رضا المواطنين عن السوق في مدينة طنطا.

حيث كان السوق في أتم استعداد من عرض المنتجات، والتنوع، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والفواكه والخضروات، بأسعار في متناول الجميع وأقل من السوق الحر.

وتم التأكيد على جميع الشركات العارضة باستمرار عرض وتكثيف المعروض من السلع، نظرًا لزيادة الإقبال من المواطنين.

سوق اليوم الواحد الغربية طنطا
Elfagr.org

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