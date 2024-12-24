منظمة غير حكومية: المطران المفقود في سوريا يوحنا إبراهيم كان محتجزًا من قبل حكومة نظام الأسد

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بوابة الفجر

قالت منظمة غير حكومية، المطران المفقود في سوريا يوحنا إبراهيم كان محتجزًا من قبل حكومة نظام الأسد.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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