«لا اختبارات في أعياد الأقباط».. شعار التربية والتعليم قبل امتحانات نصف العام 2025

«لا اختبارات في أعياد الأقباط».. شعار رفعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الحالية ضمن استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024 – 2025.



وقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي اتخذته بشأن منع الامتحانات خلال أعياد الأقباط كان لتفادي الأزمة التي وقعت فيها المديريات التعليمية خلال العام الدراسي الماضي 2023 – 2024، بعد إعلان المديريات عن جداول امتحانات نصف العام وتتضمن أعياد شم النسيم والأقباط، ثم تراجعت بعد تعديل الوزارة مواعيد الامتحانات لتستثني هذه الأعياد.

قرار وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات نصف العام 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم السماح بعقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين.

أيام أعياد الأقباط خلال امتحانات نصف العام 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها أرسلت تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6،7،8،19) من شهر يناير 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، طبقا لضوابط الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024 – 2025.

امتحانات نصف العام 2025



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تقرر رسميا أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025 على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية ( الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي) في الفترة من 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

وزارة التربية والتعليم

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم عقد امتحانات نصف العام 2025 في مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

