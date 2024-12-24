شبانة: الزمالك يرفض صفقة القندوسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قد قررت عدم وضع احمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا ضمن الخطط التعاقدية للفريق خلال المرحلة المقبلة رغم الترحيب المبدئي من اللاعب.


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بالرغم من إعجاب الزمالك بإمكانيات اللاعب إلا أن توتر العلاقات مع إدارة سيراميكا بسبب رفض الاخير بيع لاعبين للابيض مسبقا دفع إدارة الزمالك لرفضه الدخول في الصفقة.


واضاف شبانة بأن راتب اللاعب الكبير يظل عائقا آخر في ظل الأزمات المادية التي يعاني منها النادي وهو ما تسبب في تحمل الأهلي جزءا من راتبه الحالي مع سيراميكا.
 

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