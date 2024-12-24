ضبط دواجن منتهية الصلاحية داخل مطاعم شهيرة ببنها

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دواجن منتهية الصلاحية
دواجن منتهية الصلاحية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة مفاجئة على 11 مطعمًا من المطاعم الشهيرة بمدينة بنها، وأسفرت الحملة عن ضبط 21 كجم من مصنعات الدواجن منتهية الصلاحية، وإعدام 68 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

جرى تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء بعض المطاعم للشروط الصحية، وتحرير 10 محاضر لعمال لا يحملون شهادات صحية.

كما جرى سحب عينات من الوجبات المطهية من كافة المطاعم التي تم المرور عليها وإرسالها إلى المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما كشفت الحملة عن  إدارة 7 مطاعم دون تراخيص من الجهات المختصة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية في بيانها على استمرار جهود إدارة مراقبه الأغذية لضمان صحة وسلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة للمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية المخالفة بناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. 

حملة على مطاعم بنها

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دواجن منتهية الصلاحية محافـظ القليوبيــة مديرية الصحة بالقليوبية مدينة بنها وزارة الصحة بالقليوبية

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