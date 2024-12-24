إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص محمله بالركاب بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي بعد كوبري المدارس، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق الفيوم بني سويف الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنه وقع عند كوبري المدارس وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرير محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. 

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

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