وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

لقي شاب يدعى عبدالله حسين ابراهيم مصرعه مقيم بقرية منشاة الجمال بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم في مدينة طامية منذ يومين، وخضع للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وأسرته، فيما يخضع أصدقاءه للعلاج متاثرا بإصابته، وتم التصريح بدفن الشاب في مقابر اسرته.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق طاميه السرب الزراعي بنطاق المركز.

إصابة 4 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث، بطريق طامية السرب الزراعي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، كما تبينّ أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم العنايه المركزه لخطورة ليخضعوا للكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لكل مصاب حسب حالته.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.