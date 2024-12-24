انطلاق معرض التراث والفن الإسلامى القديم لطلاب البحيرة (صور)

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جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

أقامت مدرسة عاشور العبد الإعدادية المهنية بمحافظة البحيرة، معرضًا للتراث والفن الإسلامى القديم، بابداعات ومواهب طلاب المدارس والتى تمثلت فى الأعمال الفنية ذات المستوى العالى من الفن والابداع، تشجيعا للموهوبين ودعم التميز والابداع وبث روح التعاون والعمل الجماعى فى إنتاج المشغولات وتبادل الخبرات بين مدارس الادارات التعليمية.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، بتفقد أقسام المعرض الذى تنوع مابين تصميمات من الخامات البيئية التى يتم اعادة استخدامها بالاسلوب الامثل والتى تنوعت مابين التراث والفن الاسلامى القديم والمشروعات القومية الحديثة وقضايا المجتمع والبيئة.

معربا عن تقديرة لمواهب الطلاب وقدم تحية شكر وتقدير للمشاركين والقائمين على المعرض وجهودهم المبذولة لاعداد جيل المستقبل مؤكدا على حرصة الدائم على حضور تلك المعارض تشجيعا للتميز والابداع.

البحيرة

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الإدارات التعليمية اعمال الفنية العمل الجماعي التربية والتعليم المشروعات القومية طلاب البحيرة طلاب المدارس وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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