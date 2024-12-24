وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

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وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية خلال الافتتاح

استقبل اليوم الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب بمكتبه  الدكتور أشرف العربي مدير المديرية والدكتور مجدي زكريا رشاد عميد كلية الحاسبات والمعلومات
والدكتورة سماح طارق حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس شريف عنتر موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لريادة الأعمال. 
حيث دار نقاش ثري ومفيد علي هامش المؤتمر تناول التعاون بين الجامعة والتربية والتعليم عن طريق البروتوكولات المشتركة لتطوير وتحسين المنتج النهائي المطلوب للمنافسة في أسواق العمل العالمية ألا وهو الطالب بداية من جامعة الطفل وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات لتعديل وتطوير البرامج الجامعية لتلبية متطلبات سوق العمل واستخدام المنصات الرقمية وتجنب مخاطرها وتشجيع الطلاب على ريادة الأعمال والعمل الحر لتلبية احتياجات المجتمع علي أرض الواقع والسعي للارتقاء بالوعي الجمعي للمجتمع وتنمية ثقافته تجاه ريادة الأعمال والعمل الحر 
عقب الاستقبال الكريم توجه الجميع لقاعة المؤتمرات الكبري لبدء الفعاليات حيث استهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلي ذلك كلمة ترحيب من  الدكتور نائب رئيس الجامعة. 

ثم ألقى الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم كلمة تناول فيها مستهدفات المؤتمر وتطبيقاته والاستفادة منه ثم قدم الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة وكيل كلية التجارة والمهندس رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لريادة الأعمال محاضرات مركزة ثرية حول موضوع المؤتمر  و في الختام تم عرض توصيات المؤتمر 
قدم المؤتمر الدكتور محمد فاضل والي معلم خبير اللغة العربية بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات وأشرف علي العرض التقني بالقاعة محمد حسن المهدي كبير أخصائيو الصحافة بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات.

تأتي الفعاليات تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبتنسيق التعاون بين جامعة المنصورة ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

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