شبانة يجيب ويكشف: هل يرحل حمزة علاء عن الأهلي؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة حمزة علاء حارس مرمى الأهلي في الرحيل عن النادي خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

شبانة يجيب ويكشف: هل يرحل حمزة علاء عن الأهلي؟

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حمزة علاء والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي قد تلقى عددا من العروض الاحترافية من الدوريات الفرنسي والبلجيكي والبرتغالي للانتقال اليها خلال الشهر المقبل بشرط أن يكون الانتقال حر دون الدخول في مفاوضات مع الأهلي.

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واتم شبانة بأن وكيل اللاعب عرض على الأهلي شراء المدة المتبقية من تعاقده والوصول إلى مبلغ مناسب للطرفين يدفعه اللاعب مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به.
 

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