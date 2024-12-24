انتشال جثة سيدة أربعينية من ترعة بالبحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

شهدت قبل قلبل،محافظة البحيرة، عثور أهالي قرية كنيسة الضهرية بمركز إيتاي البارود، علي جثة سيدة في العقد الرابع من العمر، طافبة بترعة القرية، وتم انتشال الجثمان ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد عثور الأهالي علي جثة سيدة طافية بترعة قرية كنيسة الضهرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر، وبمناظرة الجثمان بمعرفة جهات التحقيق، أمرت النيابة العامة بإيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ايتاي البارود المركزي، والعرض علي الطب الشرعي.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات العثور علي جثة السيدة وضبط الجناه ومرتكبي الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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