إصابة سيدة ومسن في مشاجرة بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيبت سيدة ومسن بإصابات متنوعة في مشاجرة اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم، فيما تمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

 

تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الشواشنة، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.


وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، 
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، والذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وألقى كل منهما اللوم على الآخر في اندلاع المشاجرة بينهم.

 

إصابة اثنين بالمشاجرة

وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين وهم "حسناء سامي عبد التواب" 28 سنه مصابه بحاله اغماء، و" كمال امين عبد الغني" 60 سنه، مصاب بكدمات بالظهر، والذي جرى نقلهم إلى مستشفى ابشواي المركزي.


تحرير محضر بالواقعة 
 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات المشاجرة.

 

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالفيوم

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