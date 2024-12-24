وزير النقل يوافق على تخفيض 50% على اشتراكات مترو الأنفاق لفئة واحدة

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مبدئيًا الموافقة على تخفيض بنسبة 50% على اشتراكات مترو الأنفاق لصالح العاملين في السكة الحديد.

جاء هذا الإعلان على لسان عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، الذي أوضح أنه خلال اجتماعه مع الوزير يوم أمس، تم طرح مشكلة اشتراكات المترو التي تواجه العاملين بالسكة الحديد.

وأشار فكري إلى أن النقابة العامة قامت بإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على وزير النقل، بهدف الحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ القرار.