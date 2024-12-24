‏مرصد الجوع العالمي: نحو 24.6 مليون شخص في السودان يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة حتى فبراير المقبل

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال ‏مرصد الجوع العالمي، إن نحو 24.6 مليون شخص في السودان يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة حتى فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، استضافت سويسرا، وفودا من الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومصر وقوات الدعم السريع في محادثات بدعوة من واشنطن تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان على الرغم من رفض الجيش السوداني المشاركة.

وقد انزلق السودان إلى الفوضى العام الماضي عندما تحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.

وتأتي محادثات جنيف في الوقت الذي يواجه فيه المزيد من السكان الجوع الشديد والنزوح المضني، وتتزايد أعداد القتلى من المدنيين.

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

شبانة: الزمالك يرفض صفقة القندوسي

شبانة يجيب ويكشف: هل يرحل حمزة علاء عن الأهلي؟

رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثانى من " الطبقة الأولى"

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية

وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

أبو الغيط يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة ونظام إدارة البيئة والسلامة