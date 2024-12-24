مؤتمر أدبي لتكريم الشاعر أشرف أبوجليل بالفيوم

يقيم المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون بمحافظة الفيوم، مؤتمرا أدبيا موسعا يوم السبت ٢٨ ديسمبر الجاري احتفاء برمز ثقافي من أبناء المحافظة الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبوجليل بعنوان "أربعون عاما من العطاء الثقافي".



يتضمن المؤتمر أربع ندوات نقدية وجلسة للشهادات وأمسية شعرية وأوبريت من تأليف الشاعر أشرف أبوجليل وتكريم عشرة من مثقفي الفيوم الراحلين.



يفتتح المؤتمر بكلمة الإعلامية إيناس عبد العزيز رئيس المركز الثقافي والإعلامي وعضو مجلس إدارة نادي قارون في العاشرة صباحا يليها أوبريت "سجل حلمك لبكرة " تقدمه مدارس 30 يونيه بالفيوم من تأليف أشرف أبوجليل

يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والمثقفين والشعراء حيث يشارك في الجلستين النقديتن الصباحيتين عن سمات المسرح الشعري والتسجيلي لدي أشرف أبوجليل كل من الفنانين عزت زين ومحمود عبد المعطي وعلاء عبد القوي والنقاد الدكتور محيي عبد الحي وأحمد عبد القوي وعصام الزهيري ورانيا زينهم وعادل الجمال ويدير الجلستين حسن جبر وعلاء عبد القوي، وتقام جلستان مسائيتان عن الرواية والشعر وأدب الطفل لدي أبوجليل يشارك فيها من النقاد: الدكاترة عبد الناصر هلال وأحمد تمام ورضا بكري وغادة دكروري،والأدباء: ألفت عبد الكريم وعيد كامل ومجدي مرعي ومحمد جمال وهدى توفيق ويدير الجلستين الأديبان د.محمد ربيع هاشم ومحمد البجيجي، وحول أدوار الشاعر أشرف أبوجليل المتعددة في الحركة الثقافية بالفيوم ورئاسته لجماعة الشعر دار العلوم وإشرافه على مهرجان سعد الدين وهبة المسرحي بالمعادي ودوره في المسرح المدرسي وتطويره للنشاط الثقافي بهيئة قصور الثقافة تدور

شهادات النقاد والأدباء: أحمد عبد الرازق أبو العلا والدكتور عايدي على جمعة والدكتور رضا بكري وعويس معوض وطارق عمران ومعتز الجنيدي ونائبا البرلمان الدكتور محمد طه عليوة وكمال أبوجليل اللذان سيقدمان في نهاية جلسة الشهادات دروع التكريم لعشرة من مثقفي الفيوم الراحلين بحضور أسرهم وهم: المفكرين د. لطفي سليمان ومحمود مرسي والشاعرين محمد عبد المعطي وصلاح على جاد والروائيين حمدي أبوجليل وسيد معوض وفناني المسرح صلاح حامد وأحمد الأبلج والتشكيليين شمس الدين حسين ومحمد الطلاوي ويدير جلسة الشهادات الدكتور نصر الدين الزغبي .



ويختتم المؤتمر بأمسية شعرية يتخللها غناء فنان الفيوم عهدي شاكر ويشارك فيها الشعراء: أحمد الفزاري وأحمد الفيصل وأسامة سند وجاسر جمال الدين والدكتورة سارة حسان والدكتور عايدي على جمعة والدكتور عبد الناصر هلال وسيدة فاروق وشحاتة إبراهيم وصبري رضوان وطارق عمران وطارق محمود وعبدالله الخطيب وعلاء ابوجليل وعلاء الرمحي وكريم سليم ومحمد حسني إبراهيم ومحمد قاياتي ومحمود بلال ومروة عادل. ومصطفى عبد الباقي.