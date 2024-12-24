المشدد خمس سنوات لـ 3 متهمين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو المتهم رقم 48 والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم رقم 58 والمتهم عبد الجواد رشاد عبد الجواد وهو المتهم رقم 92 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"..  بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات والزمت المحكمه كل متهم منهم بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما اتلفوا وخربوه

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم  عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. 
 

اقتحام مركز شرطة أطفيح اقتحام مركز شرطة زجاجات المولوتوف مجمع محاكم بدر مركز شرطة اطفيح

مواد متعلقة

حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" للنطق بالحكم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية