أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بمحافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

شهدت محافظة البحيرة، استقرارا، في أسعار الدواجن والبيض، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية، حيث تعتبر أسعار الدواجن والبيض من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بمحافظة البحيرة.

 

أسعار الدواجن اليوم

ورصدت "الفجر"، أسعار الدواجن في محافظة البحيرة، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 80 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ الأمهات 75 جنيهًا، كما سجل متوسط سعر الفراخ الساسو 90 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 100 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض، فتشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، ليستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 150 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيها.

 

قال رئيس شعبة الدواجن إن أسعار الأعلاف، ارتفعت عن السعر المتداول، وكشف أن أسباب أسعار سعر الأعلاف في الوقت الراهن يعود إلى بدء خروج المراكب المحملة بالذرة، وهذا من شأنه يحدث انفراجه قريبًا.

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