إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي أمام الصوامع عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق.

وتسبب في إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتم حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.