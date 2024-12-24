أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في محافظة البحيرة
تعتبر أسعار الحديد من أعلى كلمات البحث بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها، بنشر أسعار حديد التسليح اليوم بمحافظة البحيرة، والتي شهدت استقرارا.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم في مدون ومراكز محافظة البحيرة
أسعار الحديد جاءت كما يلي:
حديد استثماري 37500 جنيها
حديد عز 39550 جنيها
حديد المصريين 36000 جنيها
حديد الجارحي 36800 جنيها
حديد بشاي 36000 جنيها
حديد العشري 36000 جنيها
حديد الجيوشى 36500 جنيها
حديد السويس 36000 جنيها
حديد المراكبي 36600 جنيها
حديد العتال 36500 جنيها
وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.