إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 3 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق كيمان فارس امام مسجد أبو داود، بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم،  بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ قيام سيارة ملاكي بالاصطدام بدراجة نارية على طريق كيمان فارس امام مسجد أبو داود، بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعه، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة
جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. 

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