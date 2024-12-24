توفير كروت لطلاب الفيوم ضمن مبادرة مكافحة الأنيميا والتقزم

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع اللجنة الصحية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم.

بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور يحيي فخر الدين، مدير السن المدرسي بمديرية الصحة، والدكتورة رشا الرشيدي، مسئول السن المدرسي بالتأمين الصحي بالفيوم، والأستاذة هالة اللباد، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، والمنسق الصحي بالإدارات التعليمية.

تم عرض ما تم إنجازه بمدارس الفيوم، من خلال التنسيق بين التعليم والصحة والتأمين الصحي في الفصل الدراسي الأول من الفحص الشامل والتطعيمات الثنائي والالتهاب السحائي لطلاب المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وكذلك مبادرة وفحص الأنيميا والتقزم والسمنة للمرحلة الابتدائية، ومبادرة فحص فيرس C للصف الأول الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية.

وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، وملاحظة الطلاب بالمدارس وعزل أى طالب يظهر عليه أعراض الإصابة بأى مرض من الأمراض المعدية، حرصا على الطلاب والحد من انتشار المرض.

والوقوف على المشكلات الصحية والنفسية المتعلقة بالطلاب، وكيفية علاجها وحلها بالتعاون بين المنسق الصحي والأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدرسة، وعقد ندوات التوعية بضرورة رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون مع الإدارة الثقافية الصحية بمديرية الصحة.

وحماية الطلاب من أمراض نقص التغذية والانيميا وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، وكذلك التعرف على أماكن العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي.

تقدم دكتور خالد قبيصي برسالة شكر وتقدير لقطاع العاملين بالصحة والتأمين الصحي، وذلك للتعاون المثمر والفعال مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فى إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس.

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