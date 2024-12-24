استعدادا لتامين الكنائس.. تأجيل محاكمة 73 متهم بـ "مجموعات العمل النوعي" الإرهابية

قررت الدائرة الثانية جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم بـ " مجموعات العمل النوعي " الارهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.. لجلسة 23 فبراير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم حيث ورد إلى المحكمه خطاب من مصلحه السجون يفيد تعذر احضار المتهمين من محبسهم استعدادا لتامين الكنائس احتفالا بالاعياد القبطيه القادمه.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والابعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.

