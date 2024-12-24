محافظ بني سويف: قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنموية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تطوير القطاع الزراعي في المحافظة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

وأوضح محافظ بني سويف، أهمية استخدام الأساليب الحديثة في ترشيد استهلاك المياه لزيادة إنتاجية الفدان، لا سيما في المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على استمرار جهود ضبط التعديات على الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة والتقاوي في جميع الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المزارعين بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة، حول الأنشطة والجهود التي قامت بها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2024. وتضمن التقرير إحصائيات حول المحاصيل الشتوية المزروعة، حيث تم زراعة 137.5 ألف فدان من المحاصيل الحقلية مثل القمح والبرسيم والبنجر والبصل والثوم والفول البلدي والحمص والحلبة وقصب السكر والعلف الأخضر.

كما تمت زراعة 18 ألف و452 فدان من المحاصيل الخضراء مثل البسلة والسبانخ والكرنب والطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان والخيار، إضافة إلى 7139 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية.

وفيما يتعلق بالمحاصيل السكرية، أوضح التقرير أن المديرية قامت بتنفيذ 3 زيارات ميدانية لمتابعة زراعة البنجر في مراكز بني سويف وإهناسيا وسمسطا، وذكر التقرير أنه تم زراعة أكثر من 31.7 ألف فدان من محصول بنجر السكر من إجمالي 34.37 ألف فدان المتعاقد عليها مع مصانع الفيوم، وكذلك 7212 فدان من إجمالي المساحة المتعاقد عليها مع مصنع القناة بالمنيا، وأشار التقرير إلى تسجيل 261 ألف و834 مزارعًا في منظومة كروت الفلاح.

كما تضمن التقرير معلومات عن توزيع الأسمدة خلال الموسم الزراعي، حيث تم توزيع 41 ألف و140 جوال أسمدة، تشمل 28 ألف و761 جوال يوريا و12 ألف و379 جوال نترات، وفيما يتعلق بإدارة الأراضي والمياه، تم فحص شكاوى المواطنين بشأن بعض المساقي، وتم إعداد برنامج سياسات مائية وزراعية لتحديد المقنن المائي لكل محصول.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن إدارة مكافحة الآفات الزراعية تواصل جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل، حيث تم تنفيذ 4 زيارات ميدانية في مراكز بني سويف وببا والفشن لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية وتقديم العلاج الوقائي والعلاجي للآفات.

وفي سياق آخر، قامت إدارة حماية الأراضي الزراعية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التنفيذية في تنفيذ موجات إزالة التعديات الجارية بالمحافظة.