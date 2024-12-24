ضبط عامل استولى على نصف مليون جنية من مصنع بالمنوفية

محافظات
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط عامل استولي على اكثر من نصف مليون جنية من إحدى المصانع بمدينة السادات.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعه لتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بورود بلاغ من، صاحب ومدير مصنع بايو تيك للصناعات الكيماوية،الموجود في المنطقة الصناعية، بسرقة مبلغ مالي كبير، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن الأموال المبلغ  بسرقته تخطت،ال 20الف دولار و530 الف جنيها مصريا من داخل مكتب الادارة، بالمصنع، وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة وعمل التحريات الازمه، للتوصل ملابسات الواقعه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث، من ضبط المتهم في الواقعه، والقاء القبض علية والذي تبين إنه عامل بالمصنع، "ح، ش، س" يبلغ من العمر 42عام ومقيم مركز تلا، وتم ضبط معه المبلغ المبلغ بسرقته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اتخاذ الإجراءات القانونية أمن المنوفية النيابة العامة

الأكثر قراءة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

عاجل عواصف ترابية ورياح باردة تجتاح مصر.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة

جمال حمزة: ما حدث في مباراة الأهلي وبلوزداد "أفورة".. وأرفض التجريح

جمال حمزة عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك: الوضع غير مطمئن نهائيا

عاجل- ليس للتعاقد مع الأهلي..السبب الحقيقي لتواجد" بغداد بونجاح" بالقاهرة (التفاصيل كاملة)

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية