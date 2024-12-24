غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص، ويتداولان أدوية مجهولة المصدر، أحدهما مركز للعلاج الطبيعي بمركز طامية، والآخر مركز للتغذية العلاجية بمركز أبشواي، وذلك خلال حملات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر، ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت تفيد بوجود مركزين طبيين بطامية وأبشواي، يعملان دون ترخيص ويديرهما أشخاص ينتحلون صفة أطباء، فتم تشكيل حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الدواء بالفيوم، حيث تم ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمركز طامية يقوم مالكه بإجراء جلسات علاج طبيعي للمرضى، وترويج أدوية وأعشاب مجهولة المصدر لعلاج الأمراض المزمنة، كما تم ضبط مركز للتغذية العلاجية بمركز أبشواي، قام مالكه بإيهام المرضى بحصوله على دكتوراة من جامعة عين شمس، وذلك على غير الحقيقة، كما قام باستصدار شهادات علمية مزيفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركزين، وغلقهما، وتسليم القائمين عليهما لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهما.

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