محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية يقدمون التهنئة للمسيحيين الكاثوليك والروم الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد..صور

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء يرافقه القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس بالمنصوره بمناسبة عيد الميلاد المجيد،

رافق " المحافظ " خلال تقديم التهنئة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد المرسي وكيل مكتب المخابرات الحربيه بالدقهليه، والنائبة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحه، والدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره.



وشلمت زيارة " محافظ الدقهلية" للكنائس كنيسة المسيح الملك للأقباط الكاثوليك بشارع المختلط، وكنيسة الروم الكاثوليك بشارع السكه القديمه، وكنيسة الروم الأرثوذكس بسور المحطه، حيث كان في استقباله رؤساء الكنائس القمص برنابا منسي، والقمص مكاريوس جاويش، والقمص ثيودورس بيوك.



وقال " مرزوق " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء الجهاز التنفيذي وشعب الدقهليه اتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا المولي عز وجل أن يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.



كما قال " المحافظ " جئنا اليوم لنحتفل مع شركاء الوطن بعيدهم المجيد في ملحمة وطنية لا تشهدها دوله سوي مصر، مما يدل علي عظمة وحضارة الشعب المصري الذي لن تستطيع أي جهات خارجية النيل من امنه ووحدته.

وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية والمحبة والتأخي مسلمين واقباط وخير دليل هو تبادل التهاني والتبريكات بالأعياد الدينيه والوطنيه.



كما أكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري بكافة أطيافه هو المدافع الأول عن أمن واستقرار الوطن، فمن خلال وحدته وتمسكه وحبه لوطنه لن يستطيع أحد النيل أو العبث بمقدرات وحدود وأمن هذا الوطن.

احتفالات المنصورة بعيد الميلاد المجيد بحضور المحافظ

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