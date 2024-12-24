كاف يعلن نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بموافقته على نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، لتقام في السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي بدلًا من إقامتها في موزمبيق.


وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة
 

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