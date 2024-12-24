إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا الجديدة

أصيب شخصين إثر أنقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من " محمد.أ"، "باتريك. ش"، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.