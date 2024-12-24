تشكيل قطر الرسمي أمام عمان في خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أعلن جارسيا مدرب منتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العماني بعد قليل في لقاء قوي بينهم بستاد جابر مبارك الحمد الصباح ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي.

تشكيل قطر أمام عمان

حراسة المرمى: برشم

خط الدفاع: يوسف، آل حسين، جابر، مينديز.

خط الوسط: فتحي، البريك، شنان.

خط الهجوم: الحسن، عفيف، المعز علي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان

قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6
 

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