كشف هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي عن إمكانية التعاقد مع صالح جمعة، في فترة الانتقالات الشتوية، ليعود مرة أخرى للدوري العراقي الذي لعب فيه نهاية الموسم الماضي.

هيثم شعبان: صالح جمعة قد يعود للكرخ في يناير

وكان صالح جمعة لاعبًا في الكرخ العراقي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه تعرض لعقوبة كبيرة بالإيقاف لمدة ستة أشهر بسبب أزمة مع حكم مباراة الكرخ والنجف يوم 30 أبريل الماضي، ترتب عليها عدم تجديد عقده بسبب سريان العقوبة حتى الموسم الجديد.

وقال هيثم شعبان عندما حلّ ضيفًا على أحمد شوبير في برنامج حارس الأهلي عبر شاشة الأهلي: "صالح جمعة على تواصل دائم معنا كجهاز فني، وهناك احتمالية للتعاقد معه من جديد، شرط أن تكون حالته البدنية والفنية جيدة، لأننا في يناير نريد اللاعب الجاهز بسبب ضيق الموسم ووصول كل اللاعبين إلى أعلى مستوياتهم".

وأضاف خلال الحلقة تم بثها من بغداد: "صالح لاعب مميز وهو يتدرب الآن بشكل جيد، ولكن سننظر في حالته، لو جاهز بنسبة 100% فقد نضمه إلينا في يناير فهو لاعب ذو قيمة فنية كبيرة وبدأنا معنا النصف الثاني من الموسم الماضي بشكل مميز، قبل عقوبة الإيقاف التي انتهت رسميًا الشهر الماضي".

واستطرد المدير الفني المصري قائلًا: "سعيد برد فعل الشارعين العراقي والمصري والثناء على مشوارنا مع الكرخ في ثالث تجاربي التدريبية خارج مصر، والتطور الملحوظ في أداء الكرخ من الموسم الماضي، وهذا بسبب مجهود الجهاز الفني واستجابة اللاعبين، بدعم مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ كريم حمادي".

وعاد ليقول: "سعيد بمواصلة التجارب الناجحة والمميزة للمدربين المصريين في العراق، مثل الكابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري والكابتن مؤمن سليمان، وغيرهم، وهدفي هو تحقيق أفضل نتائج ممكنة مع الكرخ، وإشادة الجماهير والمحللين تدفعني دائما لتقديم الأفضل على كافة المستويات".

وانتقل للحديث عن النادي الأهلي وقال: "الأهلي يمتلك مدرب هادئ ومميز ولم يفقد الشغف، لأنه لم يتحدث في أي مشاكل داخلية، هذه الطريقة التي تعرف بها إذا فقد المدرب شغفه أم لا، وأرى أن السويسري لا يزال يعمل مع الأهلي بنفس شغف بداية الموسم، لذلك سيواصل نجاحاته مع الأهلي مع بعض التدعيمات المميزة التي تساعد الفريق على التطور".

وزاد: "أتوقع أن يحقق الأهلي نتائج مميزة في كأس العالم للأندية 2025، لأن الفريق الكبير يكون لديه رد فعل قوي وكبير بعد الإخفاق في بطولة، وهذا ما حدث الأهلي بعد خماسية صن داونز، حتى بعد خسارة باتشوكا كان له رد فعل قوي بالفوز على شباب بلوزداد بسداسية".

وأنهى المدرب المصري حديثه قائلًا: "الدوري المصري قوي، وهناك تحسن ملحوظ في الأداء التحكيمي هذا الموسم نتمنى تطويره بشكل أكبر، ودورينا ينقصه الحضور الجماهيري الكبير، معظم مباريات الدوري العراقي يحضرها جمهور غفير لأن معظم الفرق جماهيرية وتمتلك قاعدة جمهور قوية، أتمنى أن تتواجد الجماهير بكل قوة في دورينا المصري".

