تشييع جثمان راعي كنيسة الأباء الرسل بالمنيا ضحية انقلاب سيارة ملاكي

شييع المئات من أهالي قرية اشروبة التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان القمص انجيليوس بطرس حنا، كاهن كنيسة الاباء الرسل بالقرية، التي توفي إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي امس.



وقد أقيمت صلاة الجنازة على روح القمص انجيليوس بطرس حنا، داخل كنيسة الاباء الرسل بالقرية والتابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، ببني مزار، وسط حضور المئات من أهالي القرية والقري المجاورة.

وقد ترأس قداس الجنازة الأنبا انيانوس، اسقف مطرانية الاقباط الارثوذكس ببني مزار، وكهنة الإيبارشية، وأبناء الكنيسة، بحضور عدد من أهالي القرية، حيث ألقي الحضور نظرة الوداع الأخيرة، علي الراحل القمص انجيليوس راعي الكنيسة.

فيما تقام العزاء داخل قاعة كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.