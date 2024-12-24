وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، ومعدلات التنمية بالتجمعات العمرانية بشرق وغرب بورسعيد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس طارق جمال، رئيس الجهاز.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وتضمن العرض الموقف التنفيذي للانتهاء من كل أعمال المرافق والمتضمنة أعمال الصرف الصحي ومد شبكات الغاز والمياه وتمهيد ورصف الطرق الداخلية وأعمال التشجير، ومراكز الخدمات بالمدينة المتمثلة فى المركز الطبي وقسم الشرطة والمدرسة والمخبز ودور العبادة، حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، وهي أكبر محطة تحلية على مستوى الجمهورية، والوحيدة التي تعمل بنظام الU F وحدة التنقية الفائقة، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الطرق والمشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، وموقف الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بالمدينة، ومحطة المحولات الرئيسية للكهرباء بالمدينة.

كما تم استعراض موقف عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وأعمال المرافق بمواقع العمارات، والتي تضم 217 عمارة سكنية، كما تم أيضا مناقشة التوجيهات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش زيارته للمدينة، بشأن توفير سكن جامعي للطلاب بالجامعتين التكنولوجية والأهلية، وكذا استعراض قطع الأراضي الشاغرة بالمدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بدراسة طرح تنفيذ مجمعات خدمات متنوعة لخدمة الجامعتين الأهلية والتكنولوجية بالمدينة، وكذا دراسة طرح قطع أراضٍ وسرعة تخصيصها لتنمية المدينة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس طارق جمال المخطط الاستراتيجي لمدينة غرب بورسعيد الجديدة، موضحا المناطق الاستثمارية الواعدة والتصور الخاص باستغلال قطع الأراضي، لطرحها على المستثمرين.

وفى ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وتكثيف العمل والمعدات بالمناطق التي يجري بها تنفيذ مشروعات، وحسن استغلال الأراضي بالمدينة.