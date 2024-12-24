محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الصحة لعام 2024

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الصحة خلال عام 2024، من خلال تقرير شامل استعرضه الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والذي كشف العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات الصحية بالمحافظة.

أشاد المحافظ بهذه الجهود، مؤكدًا على أهمية القطاع الصحي في حياة المواطنين، وضرورة الارتقاء به تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التثقيف الصحي: نشر الوعي بين المواطنين

نفذت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي 14،634 ندوة توعوية وتثقيفية خلال العام، شملت موضوعات متعددة مثل رعاية الأم والجنين، الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن الأورام، والتغذية السليمة. واستفاد من هذه الندوات 164،483 مواطنًا. كما تم تنظيم ندوات ضمن مبادرات وطنية مثل "100 مليون صحة"، وفعاليات بمختلف المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى حملات توعية لمكافحة العنف ضد النساء وتعزيز الصحة النفسية لكبار السن.

حملات رقابية وتحسين الجودة

قامت إدارتا العلاج الحر ومراقبة الأغذية بتنفيذ حملات تفتيش على 4،290 منشأة طبية وغذائية، أسفرت عن تحرير آلاف المحاضر، وإغلاق منشآت مخالفة، والتوصية بتحسين معايير الصحة والسلامة. كما تم تدريب العاملين بالمستشفيات على معايير الجودة، وشهدت المستشفيات 21 دورة تدريبية لتحسين الأداء المهني للعاملين بالقطاع الطبي.

الخدمات الطبية والاجتماعية: دعم للفئات الأكثر احتياجًا

قدمت إدارة الخدمة الاجتماعية مساعدات مالية وعينية للمرضى، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 10،000 مريض غسيل كلوي، و3،645 مريض جذام، وآلاف المرضى الآخرين. كما تم التعامل مع شكاوى المواطنين وحل معظمها لضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.

تحسين البنية التحتية والمشروعات الجديدة

شهد العام 2024 تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية بالمحافظة، بما في ذلك الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر، وإنشاء أقسام جديدة للغسيل الكلوي في عدة مستشفيات، ورفع كفاءة مدارس التمريض. يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات ضخمة مثل إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد بتكلفة تقدر بمليار جنيه، ومستشفى يوسف الصديق الجديدة بتكلفة مليار و365 مليون جنيه.

جهود مستمرة لدعم صحة المرأة والأطفال

استفادت مئات الآلاف من السيدات من مبادرات مثل "دعم صحة المرأة" ومبادرة "صحة الأم والجنين"، حيث تم إجراء فحوصات شاملة واكتشاف العديد من الحالات المرضية وعلاجها. كما تم توفير الألبان الصناعية للأطفال وسحب عينات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

التحاليل والمختبرات: تعزيز الجهود الوقائية

أجرت معامل مديرية الصحة أكثر من 395،000 تحليل كيميائي وفيروسي، إلى جانب فحص عينات مياه وأغذية لضمان السلامة الصحية. كما تم الكشف على آلاف السائقين والمتقدمين لبرامج الدعم الاجتماعي.

رسالة شكر وتقدير

وجه الدكتور أحمد الأنصاري الشكر لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، داعيًا لمواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد أن المحافظة ماضية في خططها لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة للمواطنين.